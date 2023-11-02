هشغلك براتب خيالي.. 150 ألف جنيه.. ضبط مستريح التوظيف في سوهاج

تفاصيل الواقعةوتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة جهينة، يفيد بورود محضر من الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد، يتضمن بلاغ المدعو (صلاح س.ع.ع- 43 سنة- عامل زراعي- ويقيم دائرة مركز المراغة).
خلافات أسرية تُنهي حياة أربعينية بـ"قرص الموت" في سوهاج بائع يمزق جسدي تاجر ونجله في سوهاج.. والسبب صادم يتضمن البلاغ تضرره من المدعو (عصمت م.ع.ع- 53 سنة- موظف- ويقيم دائرة المركز)؛ إثر استيلاءه منه على مبالغ مالية بلغت جملتها 150 ألف جنيهًا، بزعم مقدرته على توظيفه إلا أنه لم يف بوعده ولم يرد تلك المبالغ المالية.
وعقب إثبات التحريات صحة المعلومات الواردة، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة العامة، تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وتعهد برد المبلغ المالي لصاحبه.
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