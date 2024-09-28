هزيمة الأهلي أمام القادسية بهدف نظيف في الدوري السعودي

، على سقوط فريقه في فخ الهزيمة أمام مضيفه القادسية بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية "، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين.
وتأتي خسارة الأهلي بعد أيام قليلة من وداع بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين أمام فريق الجندل من الدرجة الثانية بهدفين مقابل هدف. وقال محرز فى تصريحات نقلتها صحيفة "اليوم" السعودية، "الدعم الذي نتلقاه أقل من باقي الأندية الكبرى، دخلنا مباراة القادسية ولكن تلقينا صعقة من خلال ركلة الجزاء وحاولنا التعويض ولكن لم نُوفق".
وأضاف محرز، "مدرب الأهلي يايسله يقوم بكل ما في وسعه وكذلك اللاعبين، ولكن علينا العمل أقوى من أجل العودة لمكانتنا الطبيعية".، المدير الفني لفريق الأهلي، مهددا بقوة بالرحيل عن تدريب "الراقي" بسبب تراجع نتائج الفريق خلال الفترة الأخيرة، وأصبح روي فيتوريا المدير الفني السابق لمنتخب مصر، أبرز المرشحين لخلافته.
وتراجع الأهلي للمركز السابع بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 7 نقاط، بينما رفع القادسية رصيده إلى 10 نقاط في المركز الرابع.وزير الخارجية: مصر تعتمد بشكل مطلق على نهر النيل فى توفير مواردها المائيةالحوثيون يعلنون استهداف مطار بن جوريون بصاروخ باليستى أثناء وصول نتنياهوالجيش الإسرائيلى: سنستهدف خليفة نصر الله وغاراتنا لن تتوقف
الأهلي، القادسية، الدوري السعودي، هزيمة، كرة قدم
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