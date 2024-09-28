هزيمة ثقيلة لبرشلونة أمام أوساسونا بثنائية 4-2

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أوقف فريق أوساسونا ، سلسلة انتصارات ضيفه برشلونة ، ب هزيمة ثقيلة برباعية مقابل هدفين، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء السبت، على ملعب آل سادار، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإسباني .

دخل الألماني هانز فليك، المدير الفني لفريق برشلونة، المباراة معتمدًا على الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي في قيادة هجوم الفريق الكتالوني أمام أوساسونا، وفضل إراحة لامين يامال ورافينيا، إذ جلسا على مقاعد البدلاء منذ بداية اللقاء. أوساسونا يفوز على برشلونة بنتيجة 4-2بدأت المباراة بأحداث مثيرة، في ظل اهتزاز خط دفاع البلوجرانا، الذي منيت شباكه بهدفين متتاليين في الدقيقتين 18 و28 عن طريق أنتي بوديمير وبريان سرقسطة، لينتهي الشوط الأول بتقدم أوساسونا بتثائية دون رد.

وفي الشوط الثاني، قلص الشاب باو فيكتور الفارق لصالح البرسا بهدف في الدقيقة 53، قبل أن يعود بوديمير ويسجل الهدف الثالث في الدقيقة 72 من ركلة جزاء، ثم قتل أبيل بريتونيس أحلام الفريق الكتالوني في العودة إلى اللقاء بهدف رابع في الدقيقة 85.وبهذه الخسارة، توقف قطار انتصارات برشلونة في الدوري الإسباني، ليكبده أوساسونا الخسارة الأولى هذا الموسم في الليجا.

وبتلك النتيجة، ظل برشلونة على صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 21 نقطة، بينما رفع أوساسونا رصيده إلى 14 نقطة ليرتقي إلى المركز السادس.

برشلونة أوساسونا الدوري الإسباني هزيمة هداف

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