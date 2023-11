هزة أرضية تضرب شرق تركيا على عمق 3 كيلومترات

أعلن المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، هزة أرضية ضربت تركيا اليوم، بقوة درجتين على مقياس ريختر وعلى عمق 3 كيلومترات.الأرضية على مسافة 41 كيلومترًا جنوب «إلازِج» بمنطقة شرق الأناضول، وعلى مسافة 11 كيلومترًا شرق دوجانيول بمحافظة ملطية.

