هذا وقت حمل السلاح ولا نترك غزة.. حماس توجه بيانا للفلسطينيين

و أضاف عضو المكتب السياسي لحركة حماس حسام بدران خلال بيان أذاعته قناة"القاهرة الإخبارية": أن"غزة التي أدت منذ اليوم الأول أدت ما عليها وأكثر، وقدمت كل ما هو مطلوب منها وأكثر، سواء بعملها المقاوم وهذا الإبداع فى أعمال المجاهدين والمقاومين حتى الآن، أو فى صمود وصبر واحتمال شعبنا، غزة التي تؤمن بالمقاومة وتدعمها بكل ما لديها، لكن الآن الدور على بقية أبناء شعبنا الفلسطيني قبل أن نخاطب الأمة بمختلف مكوناتها".

وتابع حسام بدران:"أخص أهلنا وشعبنا وأحبابنا فى الضفة المحتلة، هذه الضفة التي انتفضت منذ بداية هذة المعركة، وقدمت عشرات الشهداء وآلاف الآسرى، وهى على صعيد واحد مع أهلنا فى قطاع غزة".وتابع:"المطلوب الآن في هذة الليلة بالذات هو مزيد من العطاء، ومزيد من الإصرار، ومزيد من التحرك فى الميدان، نحن ندعو أبناء شعبنا فى كل مدن الضفة الغربية ومخيماتها وقراها إلى التحرك العاجل للتظاهر فى كل الساحات والأماكن، والذهاب فى نقاط الاشتباك مع هذا الإحتلال".

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