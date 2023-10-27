هدف رضا سليم يتصدر قائمة أفضل أهداف دور الثمانية بالسوبر الأفريقى.. فيديو

التابع للاتحاد الافريقى لكرة القدم "كاف"، عبر موقع التواصل الاجتماعي للتدوينات القصيرة "إكس"، أفضل 5 أهداف في مباراتي الذهاب والإياب بدور ربع نهائي الدوري الأفريقي، ولاختيار الأفضل منهم بتصويت الجمهوربمرمى فريق سيمبا التنزانى، التي أقيمت في تنزانيا، وانتهت بالتعادل الإيجابي بـ(2 - 2) قائمة 5 أهداف بدور الثمانية من عمر البطولة.

وخاض الأهلي مرانه الأول اليوم في جنوب أفريقيا، استعدادًا لمباراة صن داونز المقرر لها مساء بعد غد الأحد على استاد لوفتوس، في ذهاب الدور نصف النهائي للدوري الإفريقي. كما خاض محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف، ثلاثي حراسة المرمى بالفريق تدريبات قوية تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس، قبل مشاركتهم في الجزء الخاص بالتدريبات الجماعية بالكرة وذلك خلال المران الأول للأهلي في جنوب أفريقيا.وخاض الأهلي فقرة إحماء بدني قبل انطلاق المران وأعقبها تنفيذ البرنامج التدريبي الذي ركز فيه الجهاز الفني على الجزء الخططي خلال تدريبات الكرة، استعدادًا لمواجهة فريق صن داونز.

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