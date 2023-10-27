هدف نجم الأهلي يتصدر قائمة الأفضل في الدوري الإفريقي

ونشر الحساب الرسمي للدوري الإفريقي لكرة القدم عبر منصة “إكس” فيديو لأفضل ٥ أهداف في مباراتي الذهاب والإياب بدور ربع النهائي والتي شهدت أهداف كل من رضا سليم لاعب الأهلي، وشيك فوفانا لاعب مازيمبي، ويحيى عطية الله لاعب الوداد، وأسامة بو غرة لاعب الترجي، وأخيرا مارسيلو أليندي لاعب صن داونز.

الأهلي ضد صن داونزيذكر أن الأهلي سيواجه نظيره صن داونز الجنوب إفريقي يوم الأحد المقبل، في مدينة بريتوريا، في ذهاب نصف نهائي الدوري الإفريقي لكرة القدم.

تعديل موعد مباراة الأهلي وصن داونز في القاهرةتقرر إقامة مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب أفريقي، في إياب نصف نهائي الدوري الأفريقي اقرأ أكثر ⮕

قائمة الأهلى المسافرة إلى جنوب أفريقيا لمواجهة صن داونز بالدوري الأفريقيشهدت قائمة النادي الأهلي لرحلة جنوب أفريقيا لمواجهة صن داونز الأحد المقبل في بطولة الدوري الأفريقي تواجد أكرم توفيق الذي عاد للمشاركة اقرأ أكثر ⮕

الكشف عن قائمة الأهلي للقاء صن داونز في الدوري الأفريقياختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تحضيراته لمواجهة صن داونز الجنوب إفريقي، في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة الدوري الأ اقرأ أكثر ⮕

الأهلي يكشف تطورات حالة إمام عاشور وموقفه الأخير من مباراتي صن داونزكشف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تطورات حالة إمام عاشور لاعب الفريق ومدى جاهزيته للمشاركة في مباراة الأهلي صن داونز المقرر لها الأحد المقبل في الدوري الأفريقي. اقرأ أكثر ⮕

تعديل موعد مباراة الأهلي وصن داونز في إياب نصف نهائي الدوري الإفريقيحدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم موعد مباراة الأهلي وصن داونز في إياب الدور نصف النهائي من بطولة الدوري الإفريقي. اقرأ أكثر ⮕

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