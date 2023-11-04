هجوم على قافلة سيارات إسعاف في غزة وتجدد القصف الإسرائيلي

قال أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة: "أشعر بالفزع إزاء الهجوم الذي تم الإبلاغ عنه في غزة على قافلة سيارات إسعاف خارج مستشفى الشفاء، مضيفا أن صور الضحايا الملقاة في الشارع خارج المستشفى مروعة"، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية". وجدد طيران الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، قصفه على عدة مناطق في قطاع غزة، وأوقع القصف شهداء بينهم نساء وأطفال، وعددًا كبيرًا من الجرحى.

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YOUM7: القاهرة الإخبارية: تجدد القصف الإسرائيلي على قطاع غزةأكدت قناة القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل لها منذ قليل، تجدد القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.

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ELBALADOFFİCİAL: أول تعليق من الصحة الفلسطينية على قصف مستشفى الشفاءأكدت وزارة الصحة الفلسطينية أن القصف الصهيوني استهدف سيارات إسعاف في أكثر

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YOUM7: متحدث الصحة الفلسطينية: القصف الإسرائيلى استهدف سيارات إسعاف فى أكثر من موقعأفادت قناة 'القاهرة الإخبارية' فى خبر عاجل لها منذ قليل أن المتحدث باسم الصحة الفلسطينية يقول إن القصف الإسرائيلي استهدف سيارات إسعاف في أكثر من موقع.

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SHOROUK_NEWS: تجهيز 10 سيارات إسعاف كويتية في العريش دعما لقطاع غزةتجهيز 10 سيارات إسعاف كويتية في العريش دعما لقطاع غزة

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جريدة الفجر: عاجل.. وكالة الصحافة الفرنسية: حماس تتحدث أن القصف الإسرائيلي استهدف مدخل مستشفي الشفاءكشفت وكالة الصحافة الفرنسية، حديث حماس بأن القصف الإسرائيلي استهدف مدخل مستشفى الشفاء في غزة.

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