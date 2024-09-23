هجوم بمسيرات العراق على قاعدة مراقبة للجيش الإسرائيلي

اتحاد الغرف التجارية: لم نسجل أي زيادات في أسعار السلع بعد ارتفاع سعر البوتاجازعمرو أديب عن إصابات أسوان: بعد 48 ساعة ننتظر كلمة بيع وشراءنشر في: الإثنين 23 سبتمبر 2024 - 7:14 ص | آخر تحديث: الإثنين 23 سبتمبر 2024 - 7:14 ص

وقالت في بيان إنه "استمرارا في نهجنا في مقاومة الإحتلال، ونصرة لأهلنا في غزة، وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، إستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق صباح اليوم الاثنين الموافق 23 / 9 / 2024، قاعدة مراقبة لواء غولاني الصهيوني بأراضينا المحتلة، بواسطة الطيران المسير، وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دك معاقل الأعداء".

المقاومة الإسلامية في العراق جيش إسرائيلي طائرات مسيرة قاعدة مراقبة غولاني هجوم فلسطين

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