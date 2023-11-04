قال أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة: "أشعر بالفزع إزاء الهجوم الذي تم الإبلاغ عنه في غزة على قافلة سيارات إسعاف خارج مستشفى الشفاء..أعلنت هيئة النيابة الإدارية، مسابقة للتعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي كليات الحقوق، والشريعة والقانون وكلية الشرطة دفعة 2023.بعد قليل تستقبل هيئة قضايا الدولة، المتقدمين لشغل وظيفة مندوب مساعد، لسحب ملفات االتعيين، وأعلنت عن عدة شروط لقبول الطلبات من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة من دفعة 2023

.قصفت قوات الاحتلال الاسرائيلي بوابة مستشفى النصر للاطفال مما أدى إلى ارتقاء شهيدين والعديد من الجرحى، بحسب ما نقلته وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.السبت، 04 نوفمبر 2023 10:22 ص أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي على جاهزية استعدادات المستشفيات الجامعية لاستقبال جرحى قطاع غزة؛ بهدف توفير أعلى مستوى من الرعاية الطبية

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YOUM7: هجوم على قافلة سيارات إسعاف في غزة وتجدد القصف الإسرائيليأشعر بالفزع إزاء الهجوم الذي تم الإبلاغ عنه في غزة على قافلة سيارات إسعاف خارج مستشفى الشفاء، مضيفا أن صور الضحايا الملقاة في الشارع خارج المستشفى مروعة. وجدد طيران الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، قصفه على عدة مناطق في قطاع غزة، وأوقع القصف شهداء بينهم نساء وأطفال، وعددًا كبيرًا من الجرحى.

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SHOROUK_NEWS: تجهيز 10 سيارات إسعاف كويتية في العريش دعما لقطاع غزةتجهيز 10 سيارات إسعاف كويتية في العريش دعما لقطاع غزة

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ELWATANNEWS: أمين عام الأمم المتحدة: الهجوم على سيارات الإسعاف في غزة أمر مهولصرح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بأن الهجوم على سيارات إسعاف في غزة أمر مهول، وذلك بعد قصف المستشفى، وفق خبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية

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SHOROUK_NEWS: 60 شهيدا وعشرات الجرحى في غارات إسرائيلية على سيارات إسعاف تنقل جرحى من غزةاستشهد 60 فلسطينيا على الأقل وأصيب العشرات مساء اليوم الجمعة، في غارات إسرائيلية على سيارات إسعاف تنقل جرحى.

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جريدة الفجر: مدير 'إسعاف غزة': الاحتلال يرتكب مجازر بحق المدنيين والأطقم الطبيةمدير إسعاف غزة : الاحتلال يرتكب مجازر بحق المدنيين والأطقم الطبيةمدير إسعاف غزة : الاحتلال يرتكب مجازر بحق المدنيين والأطقم الطبيةمدير إسعاف غزة : الاحتلال يرتكب مجازر بحق المدنيين والأطقم الطبية

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SHOROUK_NEWS: الأمين العام للأمم المتحدة يعرب عن فزعه بعد هجوم على سيارة إسعاف في غزةأعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، عن فزعه، بسبب هجوم شنته قوات الاحتلال الإسرائيلية على قافلة من

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