هبة مجدي تحتفل بتصدر «عيشها بفرحة» لقائمة الأكثر مشاهدة على «watch it»

وجاء في المركز الأول حكاية عيشها بفرحة لهبه مجدي وهاني عادي اذ احتل المسلسل قائمة الأكثر مشاهدة على منصة watch it.روّج عمرو محمود ياسين منذ أيام عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» لحكاية «عيشها بفرحة» قائلا: على أون و watch itحكاية «عيشها بفرحة»، تعرض حصريا على شبكة قنوات «ON»، وهي من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج ألبير مكرم، من بطولةفي ذكرى ميلاده..

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