هاليفي: إسرائيل ستشن المزيد من الهجمات على حزب الله

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وأضاف رئيس الأركان أن"قتل قائد حزب الله إبراهيم عقيل وقادة آخرين رفيعي المستوى في غارة جوية إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت قد"هز" أركان حزب الله".

إسرائيل، حزب الله، هاليفي، غارات، تهديدات

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