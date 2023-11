هالة السعيد: مشروع المدراس الكونية يعكس الشراكة التنموية بين الحكومة والقطاع الخاص

وأضافت السعيد خلال الموتمر الصحفي لافتتاح المجمع ان مشروع مجمع مدراس القرية الكونية يوكد علي أن الدولة تهتهم بالتعليم حيث انه يجسد رؤية مصر ٢٠٣٠ في هدفي الاتاحة والتنافسية.كما ان المحور الثاني يرتبط بسوق العمل حيث نعمل علي تقليل الفجوة بين سوق العمل و الخريجين ، لافتة ان الدولة تعمل علي تقديم مستوي تعليمي مختلف .

