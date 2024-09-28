هاريس: مشروع قانون أمن الحدود أقوى ما رأيناه منذ عقود

بالتوقيع على نسخة جديدة من اتفاقية الحدود الفاشلة التي توصل إليها مجلس الشيوخ في حدث انتخابي في ولاية أريزونا مساء أمس الجمعة، حيث روجت لرؤية إنفاذ القانون لإدارة الحدود وانتقدت الرئيس السابق دونالد

وقالت هاريس وفقا لصحيفة ذا هيل الأمريكية: "كان أقوى مشروع قانون لأمن الحدود رأيناه منذ عقود". "لقد أيده اتحاد دورية الحدود، ويجب أن يكون ساري المفعول اليوم، مما ينتج عنه نتائج في الوقت الفعلي الآن لبلدنا. لكن دونالد ترامب أفسده. " وتابعت "وبالرغم من أن دونالد ترامب حاول تخريب مشروع قانون أمن الحدود، فإنني أتعهد لك بصفتي رئيسًا للولايات المتحدة، أن أعيد طرحه وأوقعه بفخر ليصبح قانونًا".

هاريس أمن الحدود مشروع قانون ترامب الولايات المتحدة

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