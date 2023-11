نيمار يخضع لعملية جراحية بعد تعرضه لقطع في الرباط الصليبي

ويجري اللاعب صاحب الـ 31 عامًا، الذي انضم إلى الهلال في أغسطس الجراحة في مستشفى"مايتر دي" في البرازيل على يد طبيب المنتخب رودريغو لازمار وخوان دوكي مدير الإدارة الطبية في الهلال، وسبق للازمار الإشراف على جراحة نيمار بعد كسر في القدم عام 2018.

وأصيب نيمار في المباراة التي خسرها المنتخب البرازيلي أمام أوروغواي 0-2 ضمن تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم في 17 أكتوبر بعد اصطدامه بلاعب وسط الفريق المنافس نيكولاس دي لا كروز.‎الزمالك ينجح في اقناع «فتوح» لتمديد عقده.. والتجديد خلال ساعات

