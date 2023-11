نيمار يخضع لجراحة.. ما هي تفاصيل إصابته؟

وسيجري إبن الـ 31 عامًا، الذي انضم الى الهلال قادمًا من باريس سان جرمان الفرنسي في آب/أغسطس، الجراحة في مستشفى “مايتر دي” في جنوب شرقي مدينة بيللو أوريزونتي في البرازيل على يد طبيب المنتخبوخرج نيمار محمولا وهو يذرف الدموع تأثرًا على إصابته في المباراة التي خسرها المنتخب البرازيلي أمام أوروغواي 0-2 ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة الى كأس العالم في 17 تشرين الاول/أكتوبر، بعد اصطدامه بلاعب وسط الفريق المنافس نيكولاس دي لا كروس.

وسيغيب نيمار لفترة عن الملاعب، ومن ضمنها المباراتان المقبلتان لمنتخب بلاده أمام كولومبيا والغريم التقليدي الأرجنتين في تشرين الثاني/نوفمبر الحالي.بعد تصاعد المخاوف من حمى غرب النيل في تونس كشف"المرصد التونسي للأمراض الجديدة والمستجدة" في تونس، عن تسجيل 10 حالات

