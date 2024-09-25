نيس يستضيف ريال سوسيداد في أول جولة من الدوري الأوروبي

للمباراة المرتقبة بينهما المقرر إقامتها فى تمام العاشرة من مساء اليوم الأربعاء، على ملعب "اليانز ريفييرا"، ضمن منافسات الجولة الأولى بطولةويشارك 36 فريقًا فى الدورى الأوروبى بنظامه الجديد بدلاً من 32 فريقا، ومن المقرر أن يخوض كل فريق 8 مباريات .

ويحتل رفاق المدافع المصري، المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الفرنسي خلال الموسم الحالي بعد مرور 5 جولات، برصيد 7 نقاط. إرسال كشوف طلاب تنسيق المرحلة الثالثة للجامعات.. السيد عطا: النتيجة نهائية بعد إعلان نتيجة تقليل الاغتراب ولا يوجد تحويلات ورقية.. ويؤكد: استمرار فحص ملفات طلاب الشهادات العربية والأجنبية تمهيدًا لفرز الرغبات

دوري أوروبي نيس ريال سوسيداد مباراه

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