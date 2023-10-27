نيس يفوز على كليرمون فوت ويتصدر الدوري الفرنسي

سوابق وأسباب عملية.. لماذا لا يمكن لأحد التشكيك في أعداد ضحايا غزة؟ذكرى رحيل عميد الأدب العربي.. طه حسين صاحب المشروع الثقافي والفكري الرائدحماس تعلن تصدي مقاتليها لتوغل بري إسرائيلي في قطاع غزةاعتلى فريق نيس صدارة جدول ترتيب أندية الدوري الفرنسي، عقب فوزه على كليرمون فوت 1 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة في الجولة العاشرة من الدوري الفرنسي.

بهذا الفوز، حافظ نيس على سجله خاليا من الهزائم في الدوري هذا الموسم، محققا انتصاره السادس في الدوري مقابل التعادل في أربع مباريات. في المقابل أصبحت هذه الخسارة هي السادسة لكليرمون فوت في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في مباراة والتعادل في مباراتين.

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بيراميدز يفوز على المصري البورسعيدي ويتمسك بصدارة الدوريفاز بيراميدز على المصري البورسعيدي مساء اليوم الجمعة، بنتيجة 3-2، في المباراة التي أقيمت على استاد برج العرب، ضمن مباريات الجولة الخامسة للدوري الممتاز. اقرأ أكثر ⮕