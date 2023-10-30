نونو سانتو يرفض عودة نجم الاتحاد للتدريبات.. واللاعب يصعد الأمر للجنة الاحتراف

رفض المدير الفني البرتغالي لفريق اتحاد جدة نونو سانتو طلب إدارة النادي بعودة لاعبه عبد الرحمن العبود إلى تدريبات الفريق الجماعية.وكشفت صحيفة"الرياضية" السعودية أن إدارة النادي حاولت مع المدير الفني من أجل عودة العبود إلى التدريبات ولكن رفض نونو سانتو ذلك.وقرر سانتو ابعاد العبود عن التدريبات الجماعية لفترة زمنية دون تحديد مدة الفترة، بناءًا على خلافات بينه وبين اللاعب في الموسم الماضي.

وبحسب ما إفادته بعض التقارير، فإن عبد الرحمن العبود ينوي تصعيد الأمر إلى لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي لكرة القدم.عاجل| مواعيد قطع الكهرباء ومكان وحيد مستثنى..

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