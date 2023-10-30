نوفمبر المقبل.. حفل ' وهابيات' لموسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب بالمركز الثقافي القومي

موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب في ليلة بعنوان"وهابيات" بقيادة المايسترو إيهاب عبد الحميد بمعهد الموسيقى العربية، وذلك يوم الأحد الموافق 12 نوفمبر 2023 في الساعة الثامنة مساء بمشاركة كل من: ريم كمال وأحمد صبرى ومحمد متولى وندى غالب وتقدم فيها الفرقة فاصلًا من أغاني الموسيقار محمد عبد الوهاب.

يذكر أن تشايكوفسكي مؤلف موسيقي روسي ويعتبر بطل تطوير الموسيقي الروسية الحديثة، اتجه إلى دراسة الموسيقى في معهد الموسيقى بسانت بطرسبرغ من عام 1862 إلى 1866 م. ينتمي تشايكوفسكي إلى العصر الرومانسي. وتتضمن مؤلفاته سيمفونيات ومؤلفات للأوبرا والباليه وموسيقى الآلات وموسيقى الحجرة والأغنيات. وتشمل أعماله لموسيقى الباليه بحيرة البجع والجميلة النائمة وكسارة البندق. كما ألّف كونشرتو للبيانو وأوبرا يوجين أونيجين. ولد تشايكوفسكي في أسرة من الطبقة المتوسطة وتلقى تعليمه ليصبح موظفا.

روائع محمد عبدالوهاب على مسرح معهد الموسيقى .. 12 نوفمبريحيي المركز الثقافي القومى بالأوبرا، أغانى موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب في ليلة بعنوان 'وهابيات'، بقيادة المايسترو إيهاب عبد الحميد بمعهد الموسيقى العربية. اقرأ أكثر ⮕

النواب يوافق على مقترح للنائب عبدالوهاب خليل حول القومي للطفولة والأمومةالنواب يوافق على مقترح للنائب عبدالوهاب خليل حول القومي للطفولة والأمومة اقرأ أكثر ⮕

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