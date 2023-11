نهى بكر: زيارة 'مدبولي' لسيناء تؤكد على دور الدولة في التنمية

وأضافت خلال تصريحاتها لقناة"إكسترا نيوز"، أن أحداث غزة كان على مصر القيام بدورها الإنساني ومنها إدخال المساعدات لقطاع غزة ومنظمات المجتمع الدولي بمصر تقوم بجهد كبير في ذلك، كما تم فتح معبر رفح للمصابين للعلاج في مصر، مؤكدة أن مصر نددت بالعقاب الجماعي على أهل غزة.

وتابعت أن ما يحدث لأهل غزة من إبادة جماعية غير آدمي، وأن مصر أكدت على احترام سيادة الدول واحترام الحدود، والحل العادل للقضية الفلسطينية وهذا الطلب لم يقتصر على 7 أكتوبر ولكن ارئيس السيسي طالب به في كل المؤتمرات الدولية.

وأوضحت أن التهجير القسري منافي لكل حقوق الفلسطينيين وأي حل غير عادل للقضية الفلسطينية يعني عدم حلها ويعني المزيد من العنف.

