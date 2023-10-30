ننشرحركة تنقلات مديري ووكلاء الإدارات التعليمية على مستوى الدقهلية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أعلن ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية أنه جرى اليوم الاثنين اعتماد حركة تنقلات مديري ووكلاء الإدارات التعليمية علي مستوي المحافظة وعددهم 17 إدارة تعليمية وذلك بناءً علي تقييم لجنة القيادات بالمحافظة والتي تضم أعضاء من كافة الجهات المعنية مختصين في تقييم أداء القيادات والعاملين بالجهاز التنفيذي للمحافظة.

وأكد أنه تم عقد اختبارات لكافة مديري الإدارات والوكلاء والمتقدمين الجدد علي أسس من الشفافية والكفاءة لإختيار الأفضل من حيث الكفاءة المهنية ، وانتقاء الأفضل منهم للقيادة وفقاً لمعايير الجودة والإدارة والقدرة علي القيادة وتحقيق رؤية التطوير التي وضعتها وزارة التربية والتعليم لتطوير العملية التعليمية.

وأضاف أن حركة تنقلات وتكليف مدير الإدارات التعليمية شملت تكليف أحمد يحيى أحمد إسلام للعمل مدير ادارة غرب المنصورة التعليمية بدلا من تسيير اعمال مدير ادارة غرب المنصورة التعليمية ونقل عادل فؤاد علي ابراهيم من مدير إدارة أجا التعليمية للعمل مدير إدارة شرق المنصورة التعليمية والإبقاء علي عماد عيد الدوماني مديرا لإدارة طلخا التعليمة وتكليف محمد عبد الرحمن القصبي وكيل إدارة السنبلاوين التعليمية للعمل مدير إدارة بلقاس التعليمية وتكلييف محمد ابراهيم محمد ابراهيم للعمل مديراً لإدارة السنبلاوين... headtopics.com

وأوضح أن حركة تنقلات وتكليف وكلاء الإدارات التعليمية شملت نقل طارق أنور عبده محفوظ من وكيل إدارة بنى عبيد التعليمية للعمل وكيل إدارة غرب المنصورة التعليمية وتكليف ابراهيم جمعه منصور اخصائي خبير تكنولوجيا بمديرية التربية والتعليم للعمل وكيل إدارة شرق المنصورة التعليمية ونقل سعاد محمد أبو عيش من العمل تسيير اعمال وكيل إدارة شربين التعليمية للعمل وكيل إدارة طلخا التعليمية وتكليف محمد يحيي حجاج معلم خبير لغة انجليزية بإدارة غرب المنصورة للعمل وكيل إدارة بلقاس التعليمية ونقل محمد عبد الله شعبان من...

الجدير بالذكر أن ذلك يأتى فى إطار توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطوير العمل داخل الجهاز الإداري للدولة من خلال رفع كفاءة القيادات التنفيذية والعاملين داخل أجهزة الدولة المختلفة لضمان تأدية الخدمات المقدمة للمواطنين علي اكمل وجه وفي المقدمه تطوير العملية التعليمية لأنها الركيزة الأساسية لبناء الدولة المصرية الحديثة ، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، وبالتنسيق والتعاون مع الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم في هذا الشأن. headtopics.com

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