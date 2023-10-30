ننشر ضوابط تنفيذ الأنشطة الطلابية بجامعة المنصورة الجديدة 2023-2024

وقد استهل"الخولي" في انعقاد المجلس اليوم في كلمته،، بالأصالة عن نفسي وبالأنابه عن أعضاء مجلس جامعة المنصورة الجديدة، نؤيد ونقف خلف القيادة السياسية والقوات المسلحة فيما تتخذه من الإجراءات والقرارات في شكلها ونوعها وتوقيتها للحفاظ على الأمن القومي المصري، ودعم وتأييد ما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي.

واصدر مجلس جامعة المنصورة الجديدة في بيان سابق له أن الجامعة أعلنت بشكل واضح وصريح دعم وتأييد ما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي من مواقف ترفض بشكل قاطع مخطط تهجير الفلسطينيين إلى سيناء وتصفية القضية الفلسطينية، وفي اطار متصل، قامت الجامعة بتنظيم حملات التبرع بالدم بالإضافة إلى حملات التبرع للهلال الاحمر المصري، تضامنًا مع الشعب الفلسطيني الشقيق.

وقد صادق المجلس على موضوعات وقرارات الجلسة السابعة، هذا وقد أحيط المجلس علما، بضوابط تنفيذ الأنشطة الطلابية بكليات جامعة المنصورة الجديدة 2023-2024، وعرض تقرير منصة مصادر التعلم ماجروهيل Mcgraw Hill، وتقرير نظام معلومات الطلاب SIS، وتقرير نظام بنوك الأسئلة الإلكترونية Q Banks. headtopics.com

وتقرير البنية التحتية التكنولوجية IT، تقرير النشر العلمي بجامعة المنصورة الجديدة Publication Report، وعرض تقرير عن البنية التحتية لجامعة المنصورة الجديدة، متابعة التكليفات حتى تاريخه، مذكرة وقف القيد للطلاب المقيدين في برامج الجامعة للعام الجامعي 2023-2024.

واعتماد ضوابط قبول الطلاب المحولين من روسيا والسودان وأوكرانيا بالجامعة، تشكيلات لجان المراجعة وإنشاء الاختبارات لبنوك الأسئلة الإلكترونية لمقررات برامج الجامعة للعام 2023-2024، موعد امتحان الطلاب الذين تخلفوا عن أداء امتحان تحديد مستوى اللغة الإنجليزية بكل كليات الجامعة للعام 2023-2024. headtopics.com

تشكيل منسقي الأنشطة الطلابية بكليات الجامعة للعام الجامعي 2023-2024، تعيين منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة للعام الجامعي 2023-2024. عرض إحصاء نهائي للطلاب المستجدين والمحولين والوافدين والشهادات المعادلة المقبولين بالجامعة في العام الجامعي 2023-2024، مقترح جدول امتحان منتصف الفصل الأول خريف 2023، لائحة النشر العلمي لمنتسبي الجامعة، لائحة استخدام المعمل المركزي بجامعة المنصورة الجديدة.

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