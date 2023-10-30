ننشر حركة مديري الإدارات التعليمية بمحافظة الدقهلية بعد اعتمادها

وقع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الاثنين على اعتماد حركة تنقلات مديري ووكلاء الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة وعددهم 17 إدارة تعليمية.وأوضح المحافظ أن حركة تنقلات وتصعيد مدير الإدارات والوكلاء تمت بناءً على تقييم لجنة القيادات بالمحافظة والتي تضم أعضاء من كافة الجهات المعنية مختصين في تقييم أداء القيادات والعاملين بالجهاز التنفيذي للمحافظة.

وأشار"مختار" إلى أنه تم عقد اختبارات لكافة مديري الإدارات والوكلاء والمتقدمين الجدد علي أسس من الشفافية والكفاءة لاختيار الأفضل من حيث الكفاءة المهنية، وانتقاء الأفضل منهم للقيادة وفقًا لمعايير الجودة والإدارة والقدرة علي القيادة وتحقيق رؤية التطوير التي وضعتها وزارة التربية والتعليم لتطوير العملية التعليمية.

وأكد المحافظ ضرورة إعادة هيكلة وتدوير كافة مديري الإدارات والعاملين في كافة القطاعات الخدمية والوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء بالجهاز التنفيذي للمحافظة لضمان تقديم الخدمة للمواطنين وإنجاز الأعمال على أكمل وجه. headtopics.com

والجدير بالذكر أيضًا أن حركة تنقلات وتكليف وكلاء الإدارات التعليمية شملت ( نقل طارق أنور عبده محفوظ من وكيل إدارة بنى عبيد التعليمية للعمل وكيل إدارة غرب المنصورة التعليمية - وتكليف ابراهيم جمعه منصور اخصائي خبير تكنولوجيا بمديرية التربية والتعليم للعمل وكيل إدارة شرق المنصورة التعليمية ونقل سعاد محمد أبو عيش من العمل تسيير اعمال وكيل إدارة شربين التعليمية للعمل وكيل إدارة طلخا التعليمية - وتكليف محمد يحيي حجاج معلم خبير لغة انجليزية بإدارة غرب المنصورة للعمل وكيل إدارة بلقاس التعليمية - ونقل...

عبد القادر عسكر سالم أخصائي خبير اجتماعي بإدارة السنبلاوين للعمل وكيل إدارة تمي الامديد التعليمية - وتكليف أنور الحسانين محمد عبد اللا للعمل وكيل إدارة نبروه التعليمية بدلًا من تكليفه بتسيير اعمال وكيل إدارة نبروه التعليمية - وتكليف صابرين المهدي عبد المطلب أخصائي خبير صحافة واعلام بإدارة منية النصر للعمل وكيل إدارة منية النصر التعليمية وتكليف ليلي معروف صالح معلم خبير لغة انجليزية بإدارة دكرنس للعمل وكيل إدارة بني عبيد التعليمية - والابقاء علي الشحات إبراهيم السيد وكيلًا لإدارة الجمالية... headtopics.com

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