ننشر خريطة الممر اللوجيستى طابا - العريش بسيناء

المصرية، لربط ميناء العريش البحرى بميناء طابا، حيث يبدأ من ميناء العريش البحرى حتى منفذ طابا البرى ويربط بينهما خط سكك حديد العريش / طابا وهو إمتداد لخط الفردان / بئر العبد / العريش مروراُ بمنطقة الصناعات الثقيلة فى وسط سيناء، وتعمل على تنفيذه وزارة النقل بكافة أجهزتها.

وأوشكت وزارة النقل على الإنتهاء من إعادة تأهيل وتطوير وإنشاء خط الفردان / شرق بورسعيد / بئر العبد / العريش / طابا، البالغ اجمالي أطواله حوالي 500 كم والذي يشمل إعادة تأهيل وتطوير خط الفردان / بئر العبد بطول 100 كم، بالإضافة إلي تطوير الوصلة من بالوظة حتي ميناء شرق بورسعيد بطول 44 كم، وإنشاء خط بئر العبد العريش بطول 80 كم، وكذلك إنشاء خط العريش / النخل / التمد / طابا، بطول 275 كم.

أماكن 8 مناطق لوجستية تنفيذها وزارة النقل بسيناء ضمن ممر العريش طابا التجارىالتقى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل واللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، عددا من أهالي حي الميناء بالعريش بمقر محافظة شمال سيناء.. اقرأ أكثر ⮕

وزير النقل يتفقد ميناء دمياط البحري لمتابعة معدلات تنفيذ المشروعاتتنفيذ مشروع محطة الحاويات "تحيا مصر 1" لإنشاء مشروع محور دمياط اللوجيستي المتكامل اقرأ أكثر ⮕

محافظ شمال سيناء: وصول 55 طائرة محملة بالمساعدات الإغاثية إلى مطار العريشوصول مساعدات إغاثية إلى مطار العريش اقرأ أكثر ⮕

مطار العريش يستقبل شحنتى مساعدات لغزة من الكويت وتركيااستقبل مطار العريش بشمال سيناء، اليوم الأحد طائرتي شحن تنقل مساعدات لغزة قادمة من الكويت، وتركيا. اقرأ أكثر ⮕

وصول مساعدات تركية وكويتية إلى مطار العريش الدوليوصول مساعدات تركية وكويتية إلى مطار العريش الدولي اقرأ أكثر ⮕

استعدادا لدخولها غزة.. أجهزة طاقة شمسية وإسعافات وأغذية تصل من الكويت إلى مطار العريشأفرغ الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء، طائرة المساعدات القادمة من الكويت في مطار العريش الدولي. اقرأ أكثر ⮕