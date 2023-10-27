ننشر مواقيت الصلاة السبت 28/10/2023 بمحافظات الجمهورية

بمحافظات مصر، يقدم"اليوم السابع" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم السبت فى عدد من محافظات مصر، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاءالمتحدث العسكرى: طائرة موجهة مجهولة الهوية وراء حادث طابا..

انفوجرافتفاصيل إنتاج "النصر للسيارات" مركبات صديقة للبيئة بمكون محلى بنسبة 60%البنوك المانحة لقروض إيلون ماسك خلال شراء تويتر تتوقع خسارة مليارى دولارالقومى للأجور: رفع الحد الأدنى للقطاع الخاص لـ3500 جنيه يناير المُقبل

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ننشر مواقيت الصلاة الجمعة 27/10/2023 بمحافظات الجمهوريةلقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم'اليوم السابع' مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الجمعة فى عدد من محافظات مصر. اقرأ أكثر ⮕

تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاربعاء 26-10-2023تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاربعاء 26-10-2023 اقرأ أكثر ⮕

التوقيت الشتوي ٢٠٢٣.. مواقيت الصلاة غدا الجمعةالتوقيت الشتوي ٢٠٢٣ مواقيت الصلاة غدا الجمعة | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 26-10-2023 في محافظة البحيرةتقدم بوابة الفجر الإلكترونية خدمة لقرائها ومتابعيها، في إطار الخدمات التي تقدمها، لمعرفة مواقيت الصلاة بمحافظة البحيرة، مواقيت الصلاة في مدن ومراكز محافظة البحيرة، والتي تشمل صلاة الفجر، الظهر، العصر، المغرب، العشاء . اقرأ أكثر ⮕

انقطاع المياه ببعض مناطق نبروه لمدة 9 ساعات السبت المقبلتعلن شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية؛ عن انقطاع المياه يوم السبت الموافق 28/10/2023 بداية من الساعة 9 صباحًا، وحتى الساعة 6 مساءًا عن المناطق اقرأ أكثر ⮕

مواعيد الصلاة بالتوقيت الشتوى بمحافظات الجمهورية بعد تأخير الساعة 60 دقيقةيسأل كثير من المواطنين عن مواعيد الصلاة بالتوقيت الشتوي ، وذلك بعد تغيير الساعة 60 دقيقة بداية من الليلة ، حيث يبدأ تفعيل التوقيت الشتوي في مصر 2023 اقرأ أكثر ⮕