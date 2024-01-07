نقيب المرافق: مصر تزيد إنتاجية الكهرباء بأكثر من 3 أضعاف

نقيب المرافق فى حوار لـ"اليوم السابع": مصر نجحت فى زيادة إنتاجيتها من الكهرباء بأكثر من 3 أضعافها خلال الـ10 سنوات الماضية.





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