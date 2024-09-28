نقيب حماس: اغتيال نصر الله عمل إرهابي ومجزرة عارمة

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قال نائب رئيس حركة حماس في قطاع غزة وعضو مكتبها السياسي خليل الحية، إن اغتيال الاحتلال للأمين العام لحزب الله حسن نصر الله ورفاقه من قادة الحزب عمل إرهابي مكتمل الأركان. وأشار إلى أن الاحتلال لن يفلح في كسر إرادة المقاومة، بل سيكون عنوان مرحلة من مراحل الثأر المقدس لكل الدماء النازفة. وأشار إلى أن نصر الله ترك من خلفه رجالاً سيحملون الراية من بعده، يكملون المسير نحو القدس، ويواصلون مشاركتهم في طوفان الأقصى وإسناد غزة في معركتها.
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