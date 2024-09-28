نقل المرشد الإيراني لمكان آمن بعد اغتيال حسن نصر الله

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وشهدت القافلة تنفيذ مشروع"مختبرات الابداع والتنمية" لأول مرة بالجامعات المصرية، لتوفير الدعم الفني والإرشادي للمواطنين من سن 6 سنوات حتى 25 سنة مع تقديم منح تدريبية مجانية للمواطنين في محاور متنوعة من برامج التنمية البشرية، إذ وفرت الجامعة عددا كبيرا من المتطوعين، وعددا من أجهزة التابلت المتصل بشبكة الإنترنت، لتيسير تسجيل المواطنين الراغبين في المشاركة بأنشطة المشروع، وتعريفهم ببرامجه التدريبية.

اغتيال حسن نصر الله المرشد الإيراني الأمن

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