تفاصيل نقل المرشد الإيراني لمكان آمن بعد اغتيال حسن نصر الله حوار| إسعاد يونس: «تيتا زوزو» مستوحى من «صاحبة السعادة».. ولم أستطع النوم لمدة 3 أشهرتفاصيل القبض على طبيبين بتهمة التحرش بالمريضات في الأقصر: أحدهما استبعد إداريا بسبب بلاغ سابقعلاقة عاطفية مع زوجة خاله..
وشهدت القافلة تنفيذ مشروع"مختبرات الابداع والتنمية" لأول مرة بالجامعات المصرية، لتوفير الدعم الفني والإرشادي للمواطنين من سن 6 سنوات حتى 25 سنة مع تقديم منح تدريبية مجانية للمواطنين في محاور متنوعة من برامج التنمية البشرية، إذ وفرت الجامعة عددا كبيرا من المتطوعين، وعددا من أجهزة التابلت المتصل بشبكة الإنترنت، لتيسير تسجيل المواطنين الراغبين في المشاركة بأنشطة المشروع، وتعريفهم ببرامجه التدريبية.
اغتيال حسن نصر الله المرشد الإيراني الأمن
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