نقل المرشد الإيراني لمكان آمن بعد اغتيال حسن نصر الله

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تضم المسابقة مجموعة متنوعة من الأفلام التي أبدعها طلاب من مختلف الجامعات والمعاهد المصرية، وتضم القائمة الأفلام التالية:"أغدا ألقاك"،"صندوق الموسيقى"،"نفسي"،"iDoser"،"وحيد في المدينة"،"دواير"،"بين ٢"،"نتمنى لكي التوفيق هذه المرة" و"فاضل دقيقة" ، و"رحيل" ، وفيلم"بينج بونج"،"رحلة صغيرة"، إلى جانب أفلام"إلى أبي الذي لا أعرفه"، و"عتمة"، و"صدى من غير...

تضم لجنة تحكيم المسابقة الفنان خالد سرحان رئيساً، وبعضوية كلا من الفنانة رانيا محمود يس، والفنانة نهى عابدين. تقدم المسابقة عدة جوائز، منها جائزة أفضل فيلم، وجائزة لجنة التحكيم الخاصة لأفضل فيلم روائي قصير، فضلاً عن جائزة"أحمد الحضري" التي تمنح لأول مرة لأفضل فيلم يحمل رسالة إنسانية.

إيران اغتيال حسن نصر الله المرشد الإيراني

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