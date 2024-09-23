نقص الحرفيين المهرة يُهدد قطاع الإسكان في المملكة المتحدة

بعد ظهور حالات النزلات المعوية.. محافظ أسوان يتابع صلاحية المياه مع رئيس القابضة لمياه الشرب والصرفوزير الخارجية: يجب إيلاء أولوية قصوى للتخلص التام من الأسلحة النووية بصورة لا رجعة فيهارئيس اتحاد الطرق الصوفية: ورثت الطريقة ولست عالما.. ودرست الشريعة حتى أفتينشر في: الإثنين 23 سبتمبر 2024 - 4:05 ص | آخر تحديث: الإثنين 23 سبتمبر 2024 - 4:06 ص

وذكرت شركة"تشيكاتريد" أن هناك حاجة ملحة لتوظيف 3ر1 مليون عامل ماهر و 350 ألف متدرب على مدار العقد المقبل لتحقيق أهداف الحكومة والطلبات المتزايدة في صناعات البناء وتحسين المنازل والإصلاحات، وفقا لوكالة بي إيه ميديا البريطانية.

نقص الحرفيين قطاع الإسكان المملكة المتحدة العمالة الماهرة تحسين المنازل

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