نقص فيتامين ب12: أسباب، أعراض وطرق الوقاية

في العديد من الأطعمة، إلا أن نقص فيتامين ب12 شائع جدًا، ويحدث هذا بشكل عام بسبب عادات الأكل غير السليمة، أو سوء الامتصاص، أو حالة معينة، أو استخدام أدوية تستنفد فيتامين ب12 .والضعف والإسهال وفقدان الشهية، وقد يؤدي النقص الشديد إلى العديد من المشاكل الصحية مثل فقر الدم والعقم وسرطان المعدة وعيوب الأنبوب العصبي ومشاكل العين وفقدان الذاكرة والتهاب اللسان والتهاب الفم.

ووفقًا لموقع Healthline، يحتاج البالغون إلى حوالي 2.4 ميكروجرام من فيتامين ب12 يوميًا، وتحتاج النساء الحوامل أو المرضعات إلى 2.8 ميكروجرام. وتختلف كمية فيتامين ب12 التي يحتاجها الأطفال والرضع حسب أعمارهم. على الرغم من أنه أحد أهم العناصر الغذائية، إلا أن جسم الإنسان لا ينتج فيتامين ب12 بشكل طبيعي، وبدلاً من ذلك، يتعين عليك الحصول عليه من الطعام أو المكملات الغذائية الأخرى عن طريق الفم.يوجد فيتامين ب12 بشكل أساسي في المنتجات الحيوانية، مما يجعل من الصعب على أولئك الذين يتبعون نظامًا غذائيًا نباتيًا أو نباتيًا صارمًا الحصول على مستويات كافية منه بشكل طبيعى، تعتبر الدجاج والأسماك ولحم الضأن ولحم الضأن أو لحم الخنزير من المصادر الجيدة لفيتامين ب12.

بالنسبة للنباتيين، قد تكون الأطعمة المدعمة أو مكملات فيتامين ب12 ضرورية لتلبية متطلبات فيتامين ب12 لديهم، يمكن للأطعمة النباتية مثل الحبوب المدعمة وبدائل الحليب النباتية والخميرة الغذائية أن تزود الجسم بفيتامين ب12 الإضافي. تتوفر أيضًا في الأسواق العديد من المكملات الغذائية لعلاج نقص فيتامين ب12، يُنصح باستشارة طبيبك أو أحد خبراء الصحة قبل تناول أي أدوية.11 هدفا رئيسا لمبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان المصرى.. جودة الحياة أهمهاموعد مباراة الأهلي والزمالك فى السوبر الأفريقي والقنوات الناقلةالقابضة الكيماوية تنفذ 4 مشروعات عملاقة لتوطين الصناعة وزيادة الصادرات

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