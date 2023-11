نقابة المهن التمثيلية توقف التعامل مع ثلاث مكاتب كاستينج

برئاسة الدكتور أشرف زكي عدم التصريح لـ 20 فنان مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم لعملهم بدون تصريح وهو ما يخالف قوانين العمل لوجاء أسماء الفنانيين كالتالي : عمرو جمال وإنجى كيوان وياسمين داود ونينا المغربي وعمر شرقى راندا عبد السلام وعمرو ممدوح وشيما الشريف وسالى حماد ومروان يونس وفدوى عابد وناردين فرج وأوتاكا وصلاح الدالي ورحمة حسن وإلهام وجدى وأنس مبارك وهالة خالد والممثل الشاب يوسف وهبى وهاجر السراج.

أصدر مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكى قرارا بإيقاف التعامل مع الكاستنج دايركتور (أحمد تمام وخالد صفوت وأحمد إسماعيل) وذلك لمخالفتهم قوانين النقابة.

أعلن نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي وقف ثلاثة من مديري مكاتب الكاستيج خلال بيان عبر الصفحة الرسمية عبر " فيسبوك" بسبب مخالفتهم للقوانين.

