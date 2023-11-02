نقابة المهن التمثيلية تقرر وقف ثلاثة من مكاتب الكاستينج لمخالفة القوانين

جاء البيان كالآتي:' قرر مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية إيقاف التعامل مع 3 من مكاتب الكاستينج لمخالفتهم قانون النقابة.حذرت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي، شركات الإنتاج من التعاون مع مجموعة من النجوم، ووجه الدكتور أشرف زكي قرار هام بحذر التعاون مع هؤلاء النجوم لحين صدور قرار آخر بشأن التعاون معاهم.
وجاء قرار نقابة المهن التمثيلية بحذر تعاون شركات الإنتاج مع 20 ممثل وممثلة، ويرجع السبب في ذلك إلى عملهم من دون الحصول على تصريحات رسمية من نقابة المهن التمثيليةوفي إطار حرص بوابة الفجر الإلكترونية على تقديم كافة الخدمات التي يحتاجها المتابعين، نستعرض لكم في السطور التالية أسماء الممثلين والممثلات التي حظرت نقابة المهن التمثيلية شركات الإنتاج من التعاون معاهم في الفترة الحالية.
وهما عمرو جمال، عمر شرقي، عمرو ممدوح، مروان يونس، أوتاكا، صلاح الدالي،.يوسف وهبي، أنس مبارك، ياسمين داود، إنجي كيوان، نينا المغربي، راندا عبد السلام، شيما الشريف، سالي حماد، فدوى عابد، ناردين فرج، رحمة حسن، إلهام وجدي، هالة خالد، هاجر السراج.
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