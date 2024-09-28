نقابة الصحفيين تفتتح صيدلية لتأمين صحى داخل مقرها

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ويشارك في الافتتاح خالد البلشي نقيب الصحفيين، وجمال عبد الرحيم سكرتير عام النقابة والدكتور أحمد عطا رئيس فرع الهيئة العامة لللتأمين الصحي بالقاهرة، وأعضاء مجلس نقابة الصحفيين، وقيادات هيئة التأمين الصحي بفرع القاهرة. وأكد محمد الجارحي عضو مجلس نقابة الصحفيين والمشرف على مشروع العلاج أن خطوة إنشاء صيدلية للتأمين الصحي لأول مرة داخل نقابة الصحفيين، تأتي كثمرة للتعاون المستمر والقوي مع الهيئة العامة للتأمين الصحي، والذي بدأ بافتتاح عيادة التأمين الصحي العام الماضي.
وتُعد صيدلية التأمين الصحي بنقابة الصحفيين أحدث الخدمات غير المسبوقة بالنقابة لتطوير مشروع علاج الصحفيين وأسرهم، بعد تشغيل العيادات الخارجية يوميًا منذ فبراير الماضي، وافتتاح معمل تحاليل بالنقابة، وتوفير منفذ لطلب واستلام الأدوية، والمبادرة الخاصة بتوفير نواقص الأدوية للصحفيين بالتعاون مع هيئة الدواء وصيدليات العزبي، بالإضافة إلى خدمة أقارب الصحفيين ضمن منظومة مشروع العلاج، وتوسيع شبكة التعاقدات الطبية وإعادة التعاقدات الملغاة.
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