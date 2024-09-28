نفى اللواء سمير فرج وجود اتفاق بين إيران وأمريكا على تسليم حسن نصر الله

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وتوقع خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج"على مسؤوليتي" المذاع عبر شاشة"صدى البلد"، مساء السبت، أن يكون الرد جادًا هذه المرة من حزب الله عقب اغتيال نصر الله، مستنكرا في الوقت ذاته نفي الولايات المتحدة الأمريكية علمها بالعملية. ولفت إلى وجود طاقم من وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون داخل غرفة عمليات قيادة جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد أن إيران لن تقدم على أي عمل عسكري خلال الفترة المقبلة ضد إسرائيل، قائلا:"إيران لن تنجر إلى أي عمل عسكري الفترة المقبلة، على الرغم من التقارير التي نشرتها بعض وسائل الإعلام الأمريكية عن نية إيران الرد، إلا أنني أؤكد أنها لن تتدخل ضد إسرائيل وستحافظ على نفسها؛ لأن العام المقبل 2025؛ ستكون قد انتهت من أول 5 قنابل نووية".

وأوضح أن أي عمل عسكري من جانبها سيعرض مفاعلها النووي للاستهداف من جانب إسرائيل، معقبا:"السياسية لعبة مصالح، وهدف إيران 2025 العام المقبل امتلاك السلاح النووي"، مستشهدا بتجنب ردها علي أي عدوان إسرائيلي طيلة الفترات السابقة.سمير فرج: صواريخ حماس نفدت.. ونتنياهو يخطط لإخلاء جنوب لبنان من حزب الله

إيران أمريكا حسن نصر الله اللواء سمير فرج حزب الله

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