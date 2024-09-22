نفى موقع " والا" العبري، نقلا عن " الشاباك "، اغتيال الزعيم السياسي لحركة حماس يحيى السنوار في غارة جوية دقيقة.

وتناولت وسائل إعلام اسرائيلية اليوم الأحد، أنباء عن تحقيق إسرائيلي في احتمالية أن يكون زعيم حركة حماس يحيى السنوار، قد اغتيل في إحدى الهجمات بقطاع غزة. نشرت صحيفة "معاريف" وهيئة البث خبراً جاء فيه أن إسرائيل فتحت تحقيقاً بالفعل في احتمالية اغتيال السنوار، إلا أن القناة 12 نقلت عن مصادر في الأجهزة الأمنية قولها: إن "هذه تقييمات لا أساس لها من الصحة، ولا تعتمد على أي معلومات".

أما إذاعة الجيش الإسرائيلي، فقالت: "لا توجد أي معلومات استخباراتية تؤكد إصابة أو مقتل يحيى السنوار، لكن هناك بعض الجهات في إسرائيل ترجح الاغتيال كون السنوار لم يجر بنقل أو يوجه رسائل إلى الجانب الإسرائيلي منذ فترة".سيدة القطط بالشرقية تحصد ثمار خيرها.. معاش شهرى وتجديد منزلها هدية أعمالها..

حماس يحيى السنوار اغتيال إسرائيل الشاباك

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