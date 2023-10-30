نفاذ تذاكر مباراة العودة بين الأهلي وصن داونز

طائرات حربية إسرائيلية تحيط مُستشفيين في قطاع غزة بحزامين ناريين بعد التهديد بقصفهمامصرع الممثل ماثيو بيري بطل مسلسل فريندز غرقا في منزلهنشر في: الإثنين 30 أكتوبر 2023 - 1:13 م | آخر تحديث: الإثنين 30 أكتوبر 2023 - 1:17 م

كشف الموقع الرسمي لشركة تذكرتي عن نفاذ تذاكر مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب إفريقي المقرر لها الأربعاء المقبل. وتقام المباراة في الثامنة مساء الأربعاء المقبل باستاد القاهرة الدولي في إياب نصف نهائي الدوري الإفريقي.ويحاول مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب زيادة عدد الحضور الجماهيري في اللقاء المرتقب.

تعرف على اسعار تذاكر مباراة العودة بين الأهلي وصنداونزتعرف على اسعار تذاكر مباراة العودة بين الأهلي وصنداونز اقرأ أكثر ⮕

تعلمنا الدرس جيدا| كولر والشناوي يعلنان جاهزية الأهلي ضد صن داونز.. فيديوجرافموعد مباراة الأهلي وصن داونز .. أكد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على جاهزية الفريق لمباراة صن داونز .. اقرأ أكثر ⮕

شوبير يحذر من حكم مباراة الأهلي وصن داونز: 'أتمنى أكون مخطئ الظن'حذر الإعلامي أحمد شوبير من حكم مباراة الاهلي وصن داونز الجنوب أفريقي، قبل مواجهة الفريقين فى الثالثة عصر اليوم، الأحد، حينما يحل الأهلي ضيفاً على صن داونز. اقرأ أكثر ⮕

تذكرتي تفتح باب حجز تذاكر مباراة الأهلي وصن داونز بالدوري الأفريقيأعلنت شركة تذكرتي فتح باب حجز تذاكر مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام صن داونز الجنوب أفريقي، في لقاء إياب دور نصف النهائي من بطولة الدوري الأفريقي، الذي سيقام يوم الأربعاء المقبل، على استاد القاهرة الدولي. اقرأ أكثر ⮕

مباراة الأهلي وصن داونز.. تشرب إيه وأنت بتتفرج على الماتش عشان تهدى أعصابكيترقب عشاق كرة القدم مباراة الأهلي وصن داونز والمقرر إقامتها اليوم الساعة الثالثة عصرا فى مباراة ذهاب نصف نهائي كأس دورى السوبر الإفريقى، ويعيش الكثيرون حالة من التوتر والقلق اقرأ أكثر ⮕

الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونزالموعد والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز | مصراوى اقرأ أكثر ⮕