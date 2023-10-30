نصر سالم: سقوط 7 ٱلاف شهيد في غزة من جرائم الاحتلال الإسرائيلي

أكد اللواء نصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاع المصري الأسبق، أن الإحتلال الاسرائيلي يرتكب جرائم حرب في قطاع غزة، ويستهدف المدنيين من النساء والأطفال، مما تسبب في سقوط أكثر من 7 آلاف شهيد.

وقال نصر سالم، خلال لقاء له لبرنامج “صباح الخير يا مصر”، عبر “القناة الأولى المصرية”، أن أمريكا وأوروبا يوفران غطاء سياسي لانتهاكات إسرائيل، مؤكدا أن الجيش الإسرائيلي غير قادر علي المواجهة.الأسلحة المحرمة دولياوتابع رئيس جهاز الاستطلاع المصري الأسبق، أن كل ما تقوم به إسرائيل محرم دوليا، مؤكدا أن إسرائيل تستخدم الأسلحة المحرمة دوليا لإستهداف المدنيين.

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