نشرة الحوادث.. قصة حب ملتهبة انتهت بصدمة.. اعتادتا ممارسة الرذيلة مع الرجال

سلاح آلي وبلطة.. المتهم بالتخلص من ضحية أوسيم يكشف تفاصيل صادمةحصل صدى البلد على نص تحقيقات النيابة العامة في واقعة قيام أب ونجليه وشخص آخر بالتخلص من شخص بمنطقة أوسيم، وننشر الآن نص أقوال المتهم سلامة.أ.ج.ع، فلاح 40 سنة.

ضرب أخويا | اعترافات المتهم بإنهاء حياة حلاق الوراقباشرت الجهات بشمال الجيزة، التحقيق في واقعة مقتل حلاق، علي يد شخص طعنه خلال مشاجرة، بسبب لهو الأطفال،وأمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.قصة حب ملتهبة جمعت بين فتاة جميلة ناجحة للغاية في عملها وشاب وسيم يلفت كل الأنظار إليه..

السجن وغرامة مليون جنيه لثلاثة متهمين بالاتجار في الآثار بالتجمع الخامسقضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس ، بمعاقبة 3 متهمين بالسجن ما بين 3 سنوات و 6 سنوات وغرامة مليون جنيه بتهمة الأتجار في الأثار واحراز اسلحة نارية وبيضاءقضت محكمة القاهرة، ببراءة فتاتين متهمتين بممارسة الرذيلة تحت ستار جلسات المساج، من خلال حساباتهما الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، بدعوة تتضمن لفت الأنظار إلى ممارسة الرذيلة. headtopics.com

اعتادتا ممارسة الرذيلة مع الرجال| حيثيات فتاتين جلسات المساجقضت محكمة القاهرة، ببراءة فتاتين متهمتين بممارسة الرذيلة تحت ستار جلسات المساج، من خلال حساباتهما الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بدعوة تتضمن لفت الأنظار إلى ممارسة الرذيله . اقرأ أكثر ⮕

قصة حب ملتهبة انتهت بصدمة.. أسيل: بياع الأنابيب دمر حياتيروت فتاة تفاصيل تعرضها للنصب من زوجها الذي ادعى انه مهندس بترول لتكتشف بعد عامين من زواجهما انه بائع أنابيب اقرأ أكثر ⮕

شريف سلامة يعيش قصة حب مع تارا عماد فى مسلسل 'العودة'يعيش الفنان شريف سلامة قصة حب مع الفنانة تارا عماد ضمن احداث مسلسل 'العودة' الذى يتم تصويره حاليًا ومن المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة خارج السباق الرمضانى. اقرأ أكثر ⮕

هنا الزاهد عبر إنستجرام: مفيش حاجة تستاهل.. العمر بينتهي في لحظةنشرت الفنانة هنا الزاهد قصة جديدة عبر صفحتها الشخصية على 'إنستجرام'. اقرأ أكثر ⮕

محمد محسن يغني «حب الوطن فرض عليا» دعما لغزةقام الفنان محمد محسن بغناء جزء من أغنية 'حب الوطن فرض عليا' تضامنا مع أهل غزة. اقرأ أكثر ⮕

شاب يطالب برد خطيبته لـ 100 جرام من الذهب بعد فسخها الخطبةأقام شاب دعوى رد شبكة، ضد خطيبته، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، اتهمها بالتحايل للاستيلاء على 100 جرام من الذهب، ليؤكد:' لم أتخيل أن خطيبتي بعد قصة حب استمرت عامين ستدمر حياتي.. اقرأ أكثر ⮕