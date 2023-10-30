نشرة الحوادث.. قصة حب ملتهبة انتهت بصدمة.. اعتادتا ممارسة الرذيلة مع الرجال

سلاح آلي وبلطة.. المتهم بالتخلص من ضحية أوسيم يكشف تفاصيل صادمةحصل صدى البلد على نص تحقيقات النيابة العامة في واقعة قيام أب ونجليه وشخص آخر بالتخلص من شخص بمنطقة أوسيم، وننشر الآن نص أقوال المتهم سلامة.أ.ج.ع، فلاح 40 سنة.
ضرب أخويا | اعترافات المتهم بإنهاء حياة حلاق الوراقباشرت الجهات بشمال الجيزة، التحقيق في واقعة مقتل حلاق، علي يد شخص طعنه خلال مشاجرة، بسبب لهو الأطفال،وأمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.قصة حب ملتهبة جمعت بين فتاة جميلة ناجحة للغاية في عملها وشاب وسيم يلفت كل الأنظار إليه..
السجن وغرامة مليون جنيه لثلاثة متهمين بالاتجار في الآثار بالتجمع الخامسقضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس ، بمعاقبة 3 متهمين بالسجن ما بين 3 سنوات و 6 سنوات وغرامة مليون جنيه بتهمة الأتجار في الأثار واحراز اسلحة نارية وبيضاءقضت محكمة القاهرة، ببراءة فتاتين متهمتين بممارسة الرذيلة تحت ستار جلسات المساج، من خلال حساباتهما الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، بدعوة تتضمن لفت الأنظار إلى ممارسة الرذيلة. headtopics.com
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هنا الزاهد عبر إنستجرام: مفيش حاجة تستاهل.. العمر بينتهي في لحظةنشرت الفنانة هنا الزاهد قصة جديدة عبر صفحتها الشخصية على 'إنستجرام'. اقرأ أكثر ⮕