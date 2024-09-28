، نشاط مديرية الطب البيطري ومجهوداتها فى الحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة واطلاق القوافل البيطرية وتمشيط الأسواق للتأكد من سلامة السلع الغذائية .

وأطلقت مديرية الطب البيطري، قافلة بيطرية، اليوم السبت، بمنطقة نزلة السمان بحي الهرم، لعلاج وفحص الخيول والجمال والدواب بالمنطقة السياحية، وذلك بالتنسيق مع وزارة الزراعة ممثلة في هيئة الخدمات البيطرية وبالتعاون مع معاهد الثروة الحيوانية والأمصال واللقاحات بمركز البحوث الزراعية، وقد تمكنت القافلة من علاج وفحص 520 حصان وجمل وتنظيم 7 ندوات إرشادية.

وفي نفس الإطار، تم تنظيم حملات من خلال مديرية الطب البيطري لتمشيط المحال والاسواق العامة والمخازن وقد أسفرت عن ضبط 4.8 طن لحوم ودواجن وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي ولحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية بمناطق الهرم وأبو النمرس واكتوبر والحوامدية وكرداسة والبدرشين مع التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.الحكومة تنفى إصدار قرار بتحصيل قيمة برامج رحلات العمرة بالدولارالزمالك ينشر صورة زيزو والكأس ويعلق: استيقظ الشخص الذي فاز بالسوبر الأفريقيانفجارات ضخمة تهز إسرائيل..

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