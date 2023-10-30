نشأته وحياته .. ثقافة بهاء طاهر بالأقصر تستعرض حياة المبدع الإنسان

تنظم ثقافة الأقصر عددا من الفعاليات والأنشطة الفنية والثقافية ذات البعد الإنساني والفنى، وفق خطة لنشر الوعى عبر الفن والحوار فى المناطق المختلفة.

عقد قصر ثقافة بهاء طاهر محاضرة بعنوان"بهاء طاهر المبدع الإنسان" ألقاها د.

انطلاق 56 رحلة بالون طائر بسماء الأقصر 1200 سائح يحلقون في سماء الأقصر بـ 50 بالونا طائرا نظمت مكتبة الضبعية الثقافية محاضرة بعنوان"دور المرأة في المجتمع" أوضح محمد محمود دور المرأة في التربية ودورها في نهضة الأمة ودورها في العمل، وفى نفس السياق عقد قصر ثقافة حسن فتحي محاضرة بعنوان"دور المرأة العاملة في المجتمع" تحدث أحمد أبو بكر عن دور المرأة في المنزل، ودورها في المجتمع وبجانب دورها في شتى المجالات، وتأثيرها في مجال العمل، بجانب ذلك عقدت مكتبة النمسا الثقافية محاضرة... headtopics.com

أعدت مكتبة الرياينة الثقافية أمسية شعرية للشاعر على حسان بعنوان"كف شعرك"، وكذلك أعد قصر ثقافة الأقصر أمسية شعرية للشاعر محمد جاد المولى بعنوان"العارف"، وأمسية شعرية للشاعر شعبان شلبي بعنوان"خير اجناد الأرض"، بينما أعد قصر ثقافة الطفل عرض مسرح عرائس بعنوان"النظافة" أداء أسماء أحمد وانجي إيليا، وأعد المركز الحضري عرض مسرح عرائس أداء عوض الله محمد، بالإضافة إلى ذلك نفذ قصر ثقافة حاجر العديسات ورشة كروشية نفذتها أسماء أحمد، ونفذ قصر ثقافة إسنا ورشة فنون...

تأتى الفعاليات ضمن الأنشطة التى تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحى من خلال فرع ثقافة الأقصر برئاسة حسين النوبي.

كان يصفها بحفيدة فِكر رفاعة: يُسر بهاء طاهر: أين منى مجلسٌ أنت به؟عندما تلتقى بُيسر بهاء طاهر يلفت انتباهك من الوهلة الأولى الشبه الهائل بينها وبين أبيها؛ الملامح الدقيقة، والابتسامة الهادئة، والميل إلى الصمت أكثر من الكلام. اقرأ أكثر ⮕

مدير تحرير أخبار الأدب لـ«ملعب الفن»: حصلنا على وثائق مكتوبة بخط يد بهاء طاهرحسن عبدالموجود، الكاتب والأديب ومدير تحرير أخبار الأدب يتحدث عن بعض التفاصيل المتعلقة بالعدد الخاص للجريدة عن الأديب الراحل بهاء طاهر، موضحًا: 'ذهبت مع الكاتبة اقرأ أكثر ⮕

مصطفى عمار: بهاء طاهر ترك بصمة كبيرة في عالم الأدب والرواية المصريةقال الكاتب الصحفي مصطفى عمار، رئيس تحرير جريدة الوطن، إنّ الأديب الراحل بهاء طاهر من أعظم الكتاب المصريين وهو من طراز فريد اقرأ أكثر ⮕

شعبان يوسف لـ«ملعب الفن»: بهاء طاهر كان رمانة الميزان في اعتصام المثقفين ضد الإخوانقال الكاتب شعبان يوسف، إن الأديب الراحل بهاء طاهر كان رمانة الميزان في اعتصام المثقفين في عهد جماعة الإخوان الإرهابية بسبب حكمته، موضحًا: عندما كانت المناقشات اقرأ أكثر ⮕

علم فلسطين يزين أنشطة الأطفال بثقافة أسيوطواصل قصر ثقافة أحمد بهاء الدين للطفل بأسيوط، أنشطته المكثفة التي تشهد إقبالا كبيرا، حيث قدم مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية للرواد من ذوي القدرات الخاصة، ضمن الأنشطة اقرأ أكثر ⮕

«ملعب الفن» يحيي الذكرى السنوية الأولى لرحيل بهاء طاهر الليلةيستضيف برنامج «ملعب الفن» المُذاع على راديو «أون سبورت إف إم» الليلة على الهواء مباشرة، حسن عبدالموجود، الكاتب والأديب ومدير تحرير أخبار الأدب، للحديث عن الكاتب اقرأ أكثر ⮕