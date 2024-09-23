نسيان المعلومات في بداية العام الدراسي أمر طبيعي

، أن النسيان المؤقت للمعلومة في بداية العام الدراسي أمر طبيعي وبديهي، وذلك لأن العودة للمدرسة أشبه بالضغط على زر لاستعادة هذه المعلومات المخزنة في الذاكرة من السنوات السابقة، على الطالب ألا يشعر بالتوتر أو القلق حيال تلك المعلومات القديمة.
وأوضح التقرير أن هناك نصائح عدة للتخلص من هذا القلق، وهذا الشعور نسيان الشديد لأية معلومات سابقة، والتي من أهمها: الاسترخاء التام والهدوء وتخفيف حدة الشعور بالقلق والتوتر هو أهم خطوة لاستعاده المعلومات السابقة وتذكرها بسهولة التركيز بشكل أفضل على المعلومات الجديدة ومحاولة استرجاع المعلومات القديمة من خلال المراجعة السريعة عليها هذه الحيلة النفسية تجعل الإنسان قادر على
تقليل حدة الإجهاد البدني والعقلي الناتج عن المذاكرة أو عن الإجهاد داخل المدرسة، فلا بد من تنظيم اليوم الدراسي والاهتمام بالراحة بين الحين والآخرالتركيز على المعلومات الجديدة واستذكار المعلومات القديمة بهدوء دون الشعور بالضغط أو التوتر فهذه العوامل هي التي تنسي المعلومة وتجعلك لا تستطيع تذكر المعلومة حتى الجديدة.نتيجة تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة عبر موقع التنسيق.. ترقبوا النتائجطرح الدقيق على بطاقات التموين ضمن مقررات شهر سبتمبر ..
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