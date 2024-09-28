نساء دمياط يبدأن مشروعًا لتصنيع مستلزمات منزلية من بقايا الملابس

قدمتها سيدات محافظة دمياط ، في هذا التقرير بدأت مجموعة من السيدات صناعة بعض المستلزمات المنزلية من بقايا ال ملابس القديمة، ليبدأن مشروع هن الخاص بأقل تكلفة.

وأضافت: " اجتمعت رفقة زملائي لنقدم نموذج جديد، كانت فكرة مفارش المنزل ومستلزماته، هذه الفكرة تمر بأربعة مراحل في التصنيع حتي نحصل على الشكل النهائي" وتقول إيمان محمود سيدة دمياطية: " اختيار الالوان والنماذج لتطبيقها هى الفكرة الأساسية، اهتم دائما بإعادة اكتشاف الاشياء مجددا، تعلمت ذلك منذ وقت قليل عندما بدأت العمل في إعادة التدوير"

نساء دمياط مشروع ملابس مستلزمات منزلية

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