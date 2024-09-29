ندوة لمناقشة ديوان خيالي للشاعر جمال بخيت ضمن معرض نقابة الصحفيين للكتاب

نظمت اللجنة الثقافية والفنية ب نقابة الصحفيين ندوةً لمناقشة وتوقيع ديوان خيالي للشاعر الكبير جمال بخيت ، ضمن فعاليات معرض نقابة الصحفيين للكتاب. شارك في الندوة الشاعر والإعلامي الدكتور جمال الشاعر، والدكتور شوكت المصري، أستاذ ورئيس قسم النقد الأدبي بأكاديمية الفنون، وقدمتها للمناقشة الإعلامية سهير جودة، وذلك بقاعة محمد حسنين هيكل بمقر النقابة.

حرص وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هَنو على تقديم التهنئة للشاعر الكبير جمال بخيت بمناسبة إصدار ديوانه الجديد خيالي، ووصف إبداعاته بالجمع بين جماليات اللغة ودقة الكلمات، حتى صارت منحوتة في أعماق نفوس أجيال متعاقبة. كما حرص وزير الثقافة على تفقد أروقة معرض نقابة الصحفيين للكتاب، حيث تشارك فيه وزارة الثقافة المصرية -متمثلة في الهيئة المصرية العامة للكتاب- بقرابة 500 عنوان من إصداراتها

جمال بخيت ديوان خيالي نقابة الصحفيين معرض الكتاب وزارة الثقافة

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