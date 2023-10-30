ندوة في إعلام الداخلة بعنوان 'الخطاب الديني ركيزة أساسية لتعزيز المشاركة السياسية'

نظم مركز اعلام الداخلة بالوادي الجديد، التابع للهيئة العامة للاستعلامات، ندوة عن الخطاب الديني الذي يعد ركيزة أساسية لتعزيز الوحدة الوطنية وتحفيز المواطنين على بذل المزيد من الجهود في سبيل الحفاظ على هذه الوحدة الوطنية ودعم مسيرة التنمية والبناء.

وحضرها لفيف من الأئمة وخطباء المساجد التابعين لوزارة الأوقاف، وقيادات تنفيذية وشعبية، وذلك ضمن حملة قطاع الاعلام الداخلي بالهيئة التي أطلقت تحت شعار"صوتك مستقبلك.. إنزل وشارك". من جهته أكد مدير عام أوقاف الداخلة الشيخ أشرف نمر أن المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية واجب ديني ووطني.

وأضاف قائلا : الله عز وجل أورد فيه كتابه الكريم آيات عدة تؤكد على الأمانة والمعايير الواجب توافرها في الشخص الذي يجب أن يتولى المسئولية وكذلك في السنة النبوية، لكن هذه القيم تحتاج الى من يذكر الناس بها ويؤكد عليها ، وهذا دور الأئمة من خلال المنابر. headtopics.com

ولفت مدير عام أوقاف الداخلة الى أهم الضوابط التي تحكم الخطاب الديني من أجل الحفاظ على سلامة ونزاهة الانتخابات ومن بينها التسامح الذي حثت عليه الشريعة الاسلامية. وقال موجها حديثه للأئمة: الدين الإسلامي لايعرف السلبية، يجب كأئمة أن تحثوا الناس على المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري من باب الأمانة ، انطلاقا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم اذا كنتم ثلاث فأمروا أحدكم.وأكد على أهمية أن يراعي الخطاب الديني المصلحة العامة بعيدا عن المصالح الفئوية الضيقة ، مشيرا الى أن للخطاب الديني تأثيرا واسعا في الدول الاسلامية ومن ثم على الأئمة أن يراعوا ذلك ويعملوا للصالح العام.

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