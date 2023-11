ندواث تثقيف لمزارعي التجمعات التنموية بـ شمال سيناء

وتم إطلاع المزارعين على ملوحة مياه الآبار والتركيب المحصولي المناسب لكل تجمع علي حده، وتم التنبيه علي المزارعين بتجهيز الارض ، وذلك بالقيام باعمال التتسوية للأر، ومد الخراطيم وتجهيز الحفر، حتى يتم توزيع شتلات الفاكهه علي المزارعين مجانا تشجيعا لهم لتنميه وتعمير وسط سيناء في اطار اهتمام الدوله بتنميه سيناء.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ELBALADOFFICIAL: رئيس الوزراء يضع حجر أساس عدد من التجمعات التنموية الحضرية بشمال سيناءوضع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، حجر أساس عدد من التجمعات التنموية الحضرية في شمال سيناء .....

مصدر: ElBaladOfficial | اقرأ أكثر ⮕

ELWATANNEWS: 11.6 مليار جنيه استثمارات حكومية في خطة 2023-2024 لتنمية أرض الفيروزكشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الملامح الأساسية للبرامج التنموية لمحافظتى شمال وجنوب سيناء

مصدر: ElwatanNews | اقرأ أكثر ⮕

MASRAWY: رئيس الوزراء: نستهدف تنفيذ مشروعات عمرانية في شمال سيناء بـ 115 مليار جنيهرئيس الوزراء نستهدف تنفيذ مشروعات عمرانية في شمال سيناء بـ 115 مليار جنيه | مصراوى

مصدر: masrawy | اقرأ أكثر ⮕

ELBALADOFFICIAL: رئيس الوزراء يضع حجر أساس عدد من التجمعات التنموية الحضرية بشمال سيناءخلال زيارته اليوم لمحافظة شمال سيناء، قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يرافقه عدد من الوزراء ومحافظ شمال سيناء والسياسيين وشيوخ وعواقل سيناء، ووسط حشد كبير من أبناء سيناء، بوضع حجر أساس عدد من التجمعات التنموية الحضرية.

مصدر: ElBaladOfficial | اقرأ أكثر ⮕

AKHBARELYOM: رئيس الوزراء يضع حجر أساس عدد من التجمعات التنموية الحضرية بشمال سيناءخلال زيارته اليوم لمحافظة شمال سيناء، قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يرافقه عدد من الوزراء ومحافظ شمال سيناء والسياسيين وشيوخ وعواقل سيناء، ووسط حشد كبير من أبناء سيناء، بوضع حجر أساس عدد من التجمعات التنموية الحضرية.

مصدر: akhbarelyom | اقرأ أكثر ⮕

ELBALADOFFICIAL: قصة مسلسله الجديد| ياسر جلال يظهر بلوك شهريار فى سيناء .. صورحرص النجم ياسر جلال على التواجد ضمن أبرز الفنانين المشاركين في زيارة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إلى شمال سيناء، ذلك لوضع الأساس لعدد من المشروعات التنموية.

مصدر: ElBaladOfficial | اقرأ أكثر ⮕