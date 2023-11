ندوة عن «مواجهة الهجرة غير الشرعية» في النادي الثقافي بالقليوبية

رئيسية هي التعريف بالهجرة غير الشرعية، وكيفية مواجهة الدولة لها، بالإضافة لدور الشباب والرياضة في مواجهة الظاهرة، والقوانين الخاصة بالدولة.كما تناول الإجراءات التي اتخذتها مصر للحد من الهجرة غير الشرعية حيث قامت الحكومة المصرية خلال العامين الماضيين بسن بعض القوانين وأحكام الرقابة على المطارات والموانئ والحدود المصرية، وكذلك تنفيذ بعض المشروعات العملاقة، للحد من الهجرة كما نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 82 لسنة 2016 الخاص بإصدار قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية.

والرياضة بالقليوبية، أن هناك دور كبير وحيوي للشباب والرياضة، في مواجهة الهجرة غير الشرعية بإقامة العديد من الندوات والمحاضرات والبرامج التدريبية، ضمن الخطة الإستراتيجية للتنمية المستدامة 2030، وخلق جيل من الشباب المصري لديه الوعى الكافي بالقضايا والمخاطر المحيطة بالوطن وكيفية تجنبها، تأتى برعاية أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

AKHBARELYOM: «الهجرة» والغرف التجارية بالقاهرة يوقعان برتوكولاً لتدريب وتشغيل الشبابوقعت وزيرة الهجرة السفيرة سها جندي برتوكول تعاون مع الغرفة التجارية للقاهرة لتدريب وتشغيل الشباب في المحافظات المصدرى الهجرة غير الشرعية وذلك ضمن المبادرة الرئاسة مراكب النجاة

مصدر: akhbarelyom | اقرأ أكثر ⮕

YOUM7: الهجرة والغرف التجارية بالقاهرة يوقعان بروتوكول لتدريب وتشغيل الشبابشهدت وزيرة الهجرة السفيرة سها جندي، برتوكول تعاون مع الغرفة التجارية للقاهرة لتدريب وتشغيل الشباب في المحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية.

مصدر: youm7 | اقرأ أكثر ⮕

MASRAWY: ندوة لـ 'البحوث الإسلامية' حول الصمود الفلسطيني في مواجهة البطش الصهيوني.. غداندوة لـ البحوث الإسلامية حول الصمود الفلسطيني في مواجهة البطش الصهيوني غدا | مصراوى

مصدر: masrawy | اقرأ أكثر ⮕

MOBTADA: جماهير الأهلي تحتشد في مدرجات ملعب مباراة صن داونزيستعد النادي الأهلي، لخوض مواجهة صن داونز الجنوب إفريقي، اليوم الأربعاء، في إطار منافسات الدوري الإفريقي.

مصدر: Mobtada | اقرأ أكثر ⮕

YOUM7: 'البحوث الإسلامية' يعقد اليوم ندوة عن الصمود فلسطين فى مواجهة الاحتلاليعقد مجمع البحوث الإسلامية، اليوم الأربعاء، الندوة الشهريَّة لمجلة الأزهر الشريف تحت عنوان (الصمود الفلسطيني في مواجهة البطش الصهيوني ودور الأزهر الشريف في دعم القضية).

مصدر: youm7 | اقرأ أكثر ⮕

YOUM7: 'البحوث الإسلامية' يعقد اليوم ندوة عن صمود فلسطين فى مواجهة الاحتلاليعقد مجمع البحوث الإسلامية، اليوم الأربعاء، الندوة الشهريَّة لمجلة الأزهر الشريف تحت عنوان (الصمود الفلسطيني في مواجهة البطش الصهيوني ودور الأزهر الشريف في دعم القضية).

مصدر: youm7 | اقرأ أكثر ⮕