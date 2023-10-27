ندوة لأبطال فيلم 'وداعًا جوليا' في سينما زواية.. الليلة

" الاحتفال بعرضه في السينمات المصرية، حيث من المقرر أن يعرض اليوم السبت، بسينما زاوية في تمام الساعة السابعة مساء، يليه ندوة لمناقشة العمل بحضور أبطاله وهم، المخرج محمد كردفاني والمنتجين أمجد أبو العلاء ومحمد العمدة والبطلين إيمان يوسف ونزار جمعة.

وتدور أحداث فيلم وداعًا جوليا في الخرطوم قبيل انفصال الجنوب، حيث تتسبب منى، المرأة الشمالية التي تعيش مع زوجها أكرم، بمقتل رجل جنوبي، ثم تقوم بتعيين زوجته جوليا التي تبحث عنه كخادمة في منزلها ومساعدتها سعياً للتطهر من الإحساس بالذنبوانطلق عرض الفيلم السوداني وداعًا جوليا للمخرج محمد كردفاني والمنتج أمجد أبو العلاء في دور العرض المصرية يوم 25 أكتوبر ، في 12 سينما في جميع أنحاء الجمهورية أضيفت إليها بعد ذلك 7 سينمات أخرى ليصبح مجموع دور العرض 19وكان وداعًا جوليا قد حصل على عرضه الأول في المملكة...

السبت.. عرض 'وداعًا جوليا' في سينما زواية بحضور صناع الفيلممنذ انطلاقة الفيلم السوداني وداعًا جوليا للمخرج محمد كردفاني والمنتج أمجد أبو العلاء في دور العرض المصرية يوم 25 أكتوبر الجاري، وهو يشهد إقبالًا جماهيريًا لافتًا للأنظار، حيث حصل على عروض كاملة العدد، وهي أعداد أعادت الحيوية إلى السينمات المصرية. اقرأ أكثر ⮕

'وداعًا جوليا' يتصدر إيرادات السينمات المصرية في أولى أيام عرضهتصدر الفيلم السوداني «وداعًا جوليا» الإيرادات في أولى أيام عرضه في دور العرض المصرية، وهو من إخراج محمد كردفاني وإنتاج أمجد أبوالعلاء. اقرأ أكثر ⮕

«وداعًا جوليا» يتصدر إيرادات السينمات المصرية في أول أيام العرضتصدر الفيلم السوداني «وداعًا جوليا» إيرادات الأفلام الأجنبية المعروضة في مصر في أولى أيام عرضه السينمات المصرية، وهو من إخراج محمد كردفاني وإنتاج أمجد أبوالعلاء. اقرأ أكثر ⮕

وداعًا جوليا يتصدر إيرادات دور العرض المصرية في أول أيام عرضهتصدر الفيلم السوداني «وداعًا جوليا» الإيرادات في أول أيام عرضه في دور العرض المصرية، وهو من إخراج محمد كردفاني وإنتاج أمجد أبوالعلاء. اقرأ أكثر ⮕

عرض الفيلم السوداني «وداعا جوليا» في سينما زاوية السبت المقبلمنذ انطلاقة الفيلم السوداني «وداعًا جوليا» للمخرج محمد كردفاني في دور العرض المصرية يوم 25 أكتوبر، وهو يشهد إقبالًا جماهيريًا لافتًا للأنظار اقرأ أكثر ⮕

عرض خاص لفيلم 'وداعا جوليا' بحضور أبطاله ومخرجه السبت المقبليقام عرض خاص لفيلم 'وداعا جوليا' يوم السبت 28 أكتوبر في سينما زاوية الساعة 7 مساءً بحضور المخرج محمد كردفاني اقرأ أكثر ⮕