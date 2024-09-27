ندعو المواطنين للمشاركة في الحد من ظاهرة رشق الأطفال للقطارات بالحجارة

الجمعة 27/سبتمبر/2024 - 10:31 صطالبت وزارة النقل ممثلة في هيئة السكك الحديدية ، فى بيان صادر عنها اليوم السادة المواطنين، بالمشاركة معها في ال توعية من مخاطر ظاهرة رشق الاطفال للقطارات بالحجارة والمساهمة معها في الحفاظ على سلامة مرفق، السكك الحديدية المملوك للشعب، والذي يخدم ملايين الركاب يوميا وذلك بعد تكرار هذه الظاهرة الخطيرة على الرغم حملات ال توعية المستمرة التي تنفذها وزارة النقل و هيئة السكك الحديدية عبر وسائل الاعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي بالاضافة الى عقد ندوات توعية من قبل...

واهابت الوزارة ممثلة فى هيئة السكك الحديدية السادة المواطنين، بالمشاركة معها فى التوعية من مخاطر هذه الظاهرة الخطيرة للحفاظ على الركاب وسائقي القطارات والحفاظ على الممتلكات العامة من جرارات وعربات ولعدم تعطيل مسير القطارات.

القطارات رشق بالحجارة السلامة توعية هيئة السكك الحديدية

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